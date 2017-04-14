Teog Şampiyonu Hilal'in Kahreden Ölümü

BALIKESİR'in Gönen İlçesinde, TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 14 yaşındaki Hilal Üstündağ üst solunum yetersizliği sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz öğrencinin ölümü ailesini, okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.



Gönen ilçesi, TEOG sınavında Türkiye birincisi olan ve üst solunum yetersizliği sonucu yaşamını yitiren Öğretmen Işık İpek Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Hilal Üstündağ için ağlıyor. Elmas ve Recep Üstündağ çiftinin iki çocuğundan biri olan Hilal Üstündağ geçen hafta rahatsızlandı. Evinde yatarak tedavi gören talihsiz Hilal, çarşamba günü yaşamını yitirdi. Babası asgari ücretle işçi olarak çalışan, annesi ise ev temizliğine giden Hilal'in ölümü, ailesininin yanı sıra okul arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu. Yapılan TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru olarak yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Hilal Üstündağ'ın cenazesi dün Gönen'de Karşıyaka Camii'nde kılınan öğlen namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Hilal'i son yolculuğuna Kaymakam Faruk Bekarlar, Belediye Başkanı Hüseyin Yakar, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yılmaz, Emniyet Müdürü Turgut Coşkun da hazır bulundu.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün Gönen'de yaptığı konuşma sonrası camiye giderek acılı aileye başsağlığı diledi.



- Balıkesir