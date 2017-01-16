Tenis Milli Takımı Antalya'da Kampa Girdi

TÜRKİYE Tenis A Milli Takımı, Davis Cup AvrupaAfrika Bölgesi 2'nci Grubu'nda Güney Kıbrıs Rum kesimi karşısında vereceği sınav için Antalya'da kampa girdi.



Lefkoşa'daki Ulusal Tenis Merkezi'nin sert zeminli kortlarında gerçekleşecek mücadelelerde ay yıldızlı formayı giyecek oyuncular, Milli Takım Başantrenörü Dominik Hrbaty yönetiminde Serik İlçesi Belek Turizm Merkezi'nde kampa girdi.



2015'te başladığı Davis Cup AvrupaAfrika Bölgesi 2. Grup serüvenini başarıyla sürdüren Türkiye, 2017'deki ilk sınavını 3-5 Şubat tarihleri arasında Güney Kıbrıs Rum kesimi deplasmanın da verecek. Kaldıkları otelde kapalı kort bulunmamasından dolayı yağmura yakalanan milli takım, Muratpaşa İlçesi'ndeki Antalya Tenis İhtisas ve Spor Kulübü Spor Eğitim Merkezi'nin (ATİK-SEM) kapalı kortlarında antrenman yapmaya başladı. Yağışlı havalarda ATİK-SEM'de kalacak milli takımın tüm ihtiyaçları da burada karşılanacak.



Güney Kıbrıs Rum kesimi karşısındaki Davis Cup birinci tur eşleşmesinde kırmızı beyazlı ekibi Marsel İlhan, Cem İlkel, Anıl Yüksel ve Altuğ Çelikbilek temsil edecek. En büyük kozu 2006 Avustralya Açık finalisti ve dünya eski 8 numarası Marcos Baghdatis olması beklenen ev sahibi Güney Kıbrıs Rum kesiminin kadrosu ise henüz açıklanmadı.



Milli Takımlar Başantrenörü Dominik Hrbaty, kupa maçına hazırlık için 10 günlük zamanları olduğunu belirterek, İyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Mental olarak da gayet iyi durumdayız. Önümüzdeki zamanı Davis Cup'a kadar çok iyi geçireceğiz ve hazır hale geleceğiz. Davis Cup maçında Güney Kıbrıs Rum kesimini yenmemiz halinde, önümüzdeki maçlar için çok daha iyi bir duruma geleceğiz. Adımızı bu yıl Türk tenis tarihine altın harflerle yazdırabiliriz. Başarı yakalamak istiyoruz dedi.



2017'DEN ÇOK UMUTLUYUM



Milli sporcu Marsel İlhan da Antalya'yı çok sevdiğini söyleyerek, Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Güzel çalışıyoruz. İki hafta sonra milli maçlar var. Güney Kıbrıs ile oynayacağız. Çok çalışıp, oradan da güzel bir galibiyetle ayrılmak istiyorum. 2017'den çok umutluyum. Umarım 2017 benim ve Türk tenisi için iyi şekilde geçerö diye konuştu.



Altuğ Çelikbilek ise Antalya'da spora başlayan bir tenisçi olarak, öncelikle eve dönmüş olmanın mutluluğun yaşadığın söyledi. İlk tenis eğitimini ATİK-SEM'de aldığını ve şu an burada milli takım sporcusu olarak antrenman yaptığını kaydeden Altuğ Çelikbilek, Davis Cup'a girdik ve çok heyecanlıyım. Antrenmanlar güzel gidiyor. Antalya'da olmaktan dolayı mutluyum. Özellikle doğduğum ve büyüdüğüm kulüpte milli takım sporcusu olarak antrenman yapmak beni daha da heyecanlandırıyor diye konuştu.



Bu arada, Tenis (A) Milli Takımı'nın Antalya'da kamp yaptığını öğrenen tenisseverler ATİK-SEM'e gelmeye başladı. Tenis tutkunları sporcular ile bol bol öz çekim yaptı.



Tenis A Milli Takımı'nın Antalya kampı, 27 Ocak'ta sona erecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Milli sporcular antrenman maçı oynarken



Milli Takım Baş antrenör Dominik Hrbaty taktik verirken görüntü



Milli sporcu Altuğ Çelikbilek röp.



Marsel İlhan röp.



Milli Takım Baş antrenör Dominik Hrbaty röp.



Haber-Kamera Süleyman EKİNANTALYA,