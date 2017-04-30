Tem'de Motosikletlilerin Yaptığı Kaza Kamerada

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde motosikletli grubun yaptığı 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı.



26 Mart 2017 tarihinde yola çıkan 20'den fazla motosikletçilerin bulunduğu grup Sakarya TEM otoyolu Sapanca ilçesi Uzunkum mevkiinde kaza yapmış, kazada 1 kişi ölmüş 2 kişi de yaralanmıştı. Kazayı fark edemeyen bir başka motosikletli grup da kazaya karışmıştı. Kazanın kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde önünde meydana gelen kazayı son anda fark eden motosikletli grubun birbirine girmesi yer alıyor. Kaza sonrası birbirine giren motosikletli gençlerde yaralanmıştı.



(Remzi Şimşek/İHA)