Teknoloji Bağımlılığı Sinsi Bir Davranış Problemi Olma Yolunda İlerliyor"

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen 'Teknoloji Bağımlılığı Farkındalık Semineri'nde konuşan İl Sağlık Müdür Müdür Yardımcısı Hayrettin Veyisoğlu, "Teknoloji bağımlılığı; günümüzde her evde yaşanılan sinsi bir davranış problemi olma yolunda hızla artmaktadır" dedi.



Sağlık çalışanları ve anne-baba tutumu açısından bu tip bağımlılık yapısını anlamak ve çözüm yollarını geliştirmek adına İl Sağlık Müdürlüğü personeline yönelik Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geriatri Eğitim Salonunda Yeşilay Kayseri Eğitim Koordinatörü Şenay Kiraz tarafından seminer verildi.



İl Sağlık Müdür Yardımcısı Hayrettin Veyisoğlu seminerin açılışanda yaptığı konuşmasında "Her sağlık sorununda olduğu gibi bağımlılık konusunda da önceliğimiz koruyucu sağlık hizmetleri alanında aktif çalışmak ve tedavi edici çalışmalara yönelik maliyetleri azaltmaktır. Teknoloji bağımlılığı; günümüzde her evde yaşanılan sinsi bir davranış problemi olma yolunda hızla artmaktadır. Farkındalığı artırma adına küçük adımlarla başlamak, dikkat çekmek için gayret edeceğiz" dedi.



Seminer programında Şenay Kiraz tarafından 'bağımlılık nedir, teknoloji bağımlılığına götüren yollar, zararları, aile bireyleri olarak yapılması gerekenler' hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KAYSERİ