Tekirdağ Şehidini Son Yolculuğuna Uğurladı

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen askeri operasyon sırasında şehit olan, Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Şırnak'ta yürütülen askeri operasyonda şehit olan evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu, Hayrabolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin baba ocağı olan Cambazdere Mahallesi'nde düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Metin Akgün, Ayşe Doğan ile il protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehidin Hayrabolu Devlet Hastanesinde bekletilen naaşı baba evine getirilerek helallik istenmesinin ardından, mahalle meydanına getirildi. Burada şehidin tabutuna sarıp gözyaşı döken eşi Özge Kurtçu şehit eşine, "Beni yalnız bıraktın" diyerek üzüntüsünü dile getirdi. Kızı 2 yaşındaki Defne, babasının tabutu başında olanlardan habersiz etrafı seyrederken, şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk'un burada babasının kepini takarak şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna selam vermesi duygulu anların yaşanmasına neden oldu. Annesi Yasemin ve babası Ahmet Kurtçu'da oğullarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.



Öğle namazını müteakip cenaze namazı kılınmasının ardından, şehidin naaşı top arabasına konularak, tören mangası eşliğinde mahalle mezarlığına götürülerek toprağa verildi.



Şehit Turgut Kurtçu'ya mezarlığa kadar büyük bir kalabalık eşlik etti. - TEKİRDAĞ