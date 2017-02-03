Tekirdağ'dan Kısa Kısa

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak Şarköy'de incelemelerde bulundu.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Albayrak'ın Hoşköy Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleriyle muhabbet edip istek ve şikayetlerini dinlediği belirtildi.



Açıklamada, Başkan Albayrak'ın Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılında yapacağı çalışmaları vatandaşlara anlattığı kaydedildi.



- Süleymanpaşa Belediyesi meclis toplantısı



Süleymanpaşa Belediyesi şubat ayı meclis toplantısı yapıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, toplantıda gündem maddelerinin konuşularak karara bağlandığı belirtildi.



Açıklamada, toplantının Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:



"Süleymanpaşa Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi gereğince 2017 yılı şubat ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Süleymanpaşa Gençlik Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan ve Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat başkanlığında başlayan toplantıda yoklamanın ardından, 13 gündem maddesi, komisyon kararları ve gündem harici evraklar görüşülerek karara bağlandı."



Yurdakul'dan Uyan'a ziyaret



Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan'ı makamında ziyaret etti.



Uyan ve Yurdakul'un çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunduğu öğrenildi.