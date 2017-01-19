Tekin, Başarılı Öğrencileri Tebrik Etti

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Edirne'de düzenlenen voleybol müsabakalarında il birincisi olan Havsa Atatürk Ortaokulu Yıldız Kız Voleybol Takımını kabul etti.



Başkan Tekin, gösterdikleri başarılarından dolayı öğrencileri tebrik ederek çeşitli hediyeler verdi.



Belediye olarak öğrencilere desteklerinin süreceğini belirten Tekin, "Maddi manevi her zaman yanlarında olacağız, bölgeden de büyük bir başarıyla döneceklerinden eminiz." dedi.