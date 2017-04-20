Tedaviye Alınan Obez Kadının Sevinç Gözyaşları

KİLİS'te, maddi imkansızlıklardan dolayı tedavi olamayan 185 kilo ağırlığındaki obezite hastası 53 yaşındaki Hatice Civelek'e, İstanbul'da yaşayan işadamı Sezgin Baran Korkmaz sahip çıktı. Civelek, tedavi için Gaziantep'te özel bir hastaneye götürüldü.



Altınözü Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi ve 13 torunu bulunan 5 yıldır obezite hastası 185 kilo ağırlığındaki Hatice Civelek, sağlığına kavuşmak için yetkililerden yardım istedi. Maddi durumu olmayan Civelek'e, İstanbul'da yaşayan işadamı Sezgin Baran Korkmaz yardım eli uzattı. Korkmaz'ın tedavi giderlerini karşılayacağı Civelek, ambulansla evinden ambulansla Gaziantep'teki özel bir hastaneye götürüldü.



Yakınlarıyla vedalaşırken gözyaşlarına hakim olamayan Civelek, "Bunlar sevinç gözyaşları. İşadamı Baran beye çok teşekkür ederim, sesimi duyup bana yardım ettiği için. Beni bu durumdan kurtaracak önce Allah, sonra o" dedi. - Kilis