TBMM Genel Kurulundaki Gerginlik

CHP il Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, TBMM Genel Kurulunda dün akşam yaşanan gerginliğe ilişkin olarak, "Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır." dedi.



Parti binasında basın toplantısı düzenleyen Karabulut, ülkede yaşayan kadınlar ve anneler olarak kadın milletvekillerinden isteklerini dile getirdi.



Karabulut, şunları kaydetti:



"Hangi siyasi partiden olursa olsun, kadınların ortak paydası barış olmalı, sevgi olmalı, hoşgörü olmalıdır. Siyasi iktidarın kadın vekilleri biat etmeyi, kulluğu seçmeyi bırakın. Erkek hegemonyasının talimatları ile değil, vicdanınızla, aklınızla adaletinizle hareket edin. İnsanın insanı sevmesi ile başlar bütün güzellikler, toplumda barışın ve huzurun tohumu sevgidir. Sevgi tohumu ekerseniz huzuru, barışı biçersiniz, şiddet ve kin tohumu ekerseniz savaşı, kaosu, kutuplaşmayı biçersiniz. Meclis çatısı altında izlediğimiz bu tablo, gelecek adına kaygılarımızı arttırıyor. Ancak şiddet görüntülerinin yanında gördüğümüz kadın dayanışması, bize umutların tükenmediğini bir kez daha gösteriyor. Gelin siz de umudun bir parçası olun, barışın huzurun elinden siz de tutun. Türkiye kazansın."



Şehzadeler ilçe Başkanı Semih Balaban, Yunusemre ilçe Başkanı Kubilay Koç ve partililer basın toplantısında hazır bulundu.