Tarsus'un Gelişimi

Tarsus Sanayici ve İş Adamları Derneği (TASİAD) Başkanı Yakup Ateş, hep birlikte Tarsus'un kalkınmasına katkı sağlanması gerektiğini söyledi.



Ateş, bir restoranda düzenlenen TASİAD Yüksek İstişare Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 2017 yılının bölge ve ülke açısından hayırlara vesile olmasını diledi.



İlçeye bir üniversite kurulmasını arzu ettiklerini aktaran Ateş, şöyle devam etti:



"Çukurova Bölgesel Havalimanı ve Kazanlı-Tarsus Turizm Bölgesinde çalışmalara bir an önce başlanılarak bu tesislerin tamamlanıp hizmete girmesini istiyoruz. TASİAD olarak kentimizin, bölgemizin ve ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak, sanayici ve iş adamlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, yatırımcılarımıza her türlü kolaylığın sağlanması için mücadelemizi sürdürüyoruz. Tarsusumuz, Mersinimiz ve ülkemiz için önümüzdeki süreç biz sanayicilere ve iş adamlarına daha önemli görevler yüklemektedir. Bu bağlamda Tarsus'un gelişmesi ve kalkınması, yeni yatırımların yapılması, üretimin arttırılması ve istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla TASİAD olarak var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte Tarsus'un gelişimine katkı sağlamalıyız."