Tarihi Sırtlarında Taşıyorlar

Gaziantep'te yüzyıllar öncesine dayanan mekanların tarihi dokusunu korumak için restorasyonda kullanılan doğal taşlara şekil veren ustalar, 50-150 kilo ağırlığındaki taşları sırtlanarak ekmeklerini taştan çıkarıyor. Tarihi dokuların aslına en yakın şekilde gelecek nesillere aktarılmasında büyük rol oynayan gizli kahramanlar sabahın ilk ışıklarından gün kararana kadar hummalı bir şekilde çalışıyor. Sayısı oldukça azalan taş ustaları, bazı tarihi dokular gibi mesleklerinin de yok olmasından endişe ediyor. Tarihe bekçilik eden ustalar 50 ile 150 kilo ağırlığındaki taşları sırtlarında taşıyarak 'eski toprak' deyiminin halen karşılık bulduğunu ispatlıyor. Gerçek anlamda elini taşın altına koyan ustalar, verdikleri şekillerle gelecek nesillere eserler bırakmanın sevincini yaşıyor. Ustalar, zorlu çalışma koşullarının yanı sıra omuzlarında taşlarla birlikte tarihi bir sorumluluğun yükünü de taşıdıklarının bilincinde olduğunu belirtiyor. Taş ustası Mehmet Özçelik, "Çürümüş taşları çıkartıp, yerine Urfa ve Gaziantep taşlarını yerleştiriyoruz. Bu taşlarla dökülmek üzere olmuş binaları tekrardan meydana çıkarıyoruz. Diğer çürük olan eski yapıların tekrar sağlamlaştırıyoruz. Eski taşların yerine yenisini yerleştiriyoruz. Böylelikle tarihi dokuyu aslına uygun bir şekilde koruyoruz" diye konuştu.



EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARIYOR



Tarihi mekanların restorasyonunda kullanılan taşlara şekil veren 64 yaşındaki usta Mehmet Özçelik, ekmeğini taştan çıkardığını sözlerine ekledi. Özçelik, "14 yaşımdan beri bu işi yapıyorum. Bu iş zor bir iştir. Bir taşın ağırlığı 50 ile 150 kilo arasında değişiyor. Biz bu taşları omzumuzda taşıyoruz. Fakat ekmek kapımız, biz ekmeğimizi bu taşlardan çıkartıyoruz. 64 yaşındayım ama hala bu işte çalışıyorum. 15 sene camilerin restorasyon işinde çalıştım. 18 senedir tarihi yerlerin restorasyonunda kullanılan taşlara şekil veriyorum" dedi.



(Lider Olgun/İHA)