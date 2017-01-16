ABU Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini kısma kararı çerçevesindeki taahhütlerine uyduklarını belirterek, "6 ay sonrasında ikinci bir kez petrol kısma kararının gerekli olmayacağını düşünüyorum, çünkü petrol piyasası yeniden dengelenmeye başladı." dedi.
Al-Falih, Abu Dabi'deki Sürdürülebilirlik Haftası'ndaki açılış konuşmalarının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Petrol piyasasının OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimini kısma kararı sonrasında dengelenmeye başladığını belirten Falih, 2016'nın sonlarında bu dengelenmenin görüldüğünü söyledi.
Piyasadaki dengenin 2017'de de süreceğini ifade eden Falih, "Suudi Arabistan OPEC'in petrol üretimini kısma kararı çerçevesindeki taahhütlerine tam olarak uyuyor. Altı ay sonrasında ikinci bir kez petrol kısma kararının gerekli olmayacağını düşünüyorum çünkü petrol piyasası yeniden dengelenmeye başladı. Eğer üretimi kısmak zorunda kalırsak kısarız ama yılın ikinci yarısında bunun gerekeceğini düşünmüyorum." diye konuştu.
OPEC, geçen yıl 30 Kasım'da Viyana'da yaptığı toplantıda, petrol üretimini günlük 1,2 milyon varil kısma kararı almıştı. Söz konusu karar 1 Ocak'tan itibaren 6 ay süreyle uygulanmaya başlandı.
OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, bu karar kapsamında ülkelerin üretimlerini incelemek üzere 22 Ocak'ta Viyana'da toplanması bekleniyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Al-Falih Açıklaması
ABU Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini kısma kararı çerçevesindeki taahhütlerine uyduklarını belirterek, "6 ay sonrasında ikinci bir kez petrol kısma kararının gerekli olmayacağını düşünüyorum, çünkü petrol piyasası...
ABU Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) petrol üretimini kısma kararı çerçevesindeki taahhütlerine uyduklarını belirterek, "6 ay sonrasında ikinci bir kez petrol kısma kararının gerekli olmayacağını düşünüyorum, çünkü petrol piyasası yeniden dengelenmeye başladı." dedi.
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