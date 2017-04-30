Survivor, Borsa İstanbul'da Yatırımcıya Açılıyor

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Survivor'ı borsaya sokmak için Acun Ilıcalı ile görüşeceklerini açıkladı.

"ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, "Survivor'ı bile borsada satacağım. Survivor'ı yatırımcıya açmak, borsada satmak için Acun Bey (Acun Ilıcalı) ile görüşeceğim, randevu istedik." dedi. Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'da hayata geçirmeyi planladıkları ürünler ve endekste hafta içi yaşanan tarihi zirve hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'LA DA GÖRÜŞTÜLER

Daha önce popüler diziler ve köprüler dahil, getirisini yatırımcıyla paylaşabilecekleri modeller üzerinde çalıştıklarını söyleyen Karadağ, Diriliş Ertuğrul'dan sonra şimdi de Survivor için Acun Ilıcalı ile görüşeceklerini açıkladı.