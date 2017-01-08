Sürmene'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Sürmene ilçesi Çamburnu mevkisinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.



Yavuz, gazetecilere yaptığı açıkalamada, yangının 15-20 hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.



Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye birimlerinin, orman teşkilatına bağlı yangın söndürme arazözlerinin, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğüne bağlı tüm birimlerin olay yerine intikal ettiklerini aktaran Yavuz, "Alan tabiat harikası bir alan, çok güzel bir bölge. Dik bir arazi yapısı olması nedeniyle belki müdahalede zorlanılıyor ama alana tamamen hakim olduk. Çok şükür şu anda yangın rüzgarın da kesilmesiyle birlikte kontrol altına alınmış durumda. Kısmen belli yerler yanıyor ama makinalarla, arazözlerle, itfaiyelerle birlikte müdahale edildi. Endişe edecek hiçbir durum kalmadı." dedi.



Yavuz, sosyal medyada "yangının yerleşim alanlarına intikal ettiği, yerleşim alanlarının yanmaya başladığı" gibi gerçekle alakası olmayan haberlerin yayılmaya başladığına dikkati çekerek, "Ama bunun müdahalesini sosyal medya üzerinden yaptık. Bir fotoğraf yayınlanmış, o fotoğraf bu akşam Düzköy ilçemizin Gürgendağ Mahallesinde meydana gelen ve benim de bizzat gittiğim, anında söndürdüğümüz bir yangına ait. Herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı yangına ait bir fotoğraftır. Bunların kesinlikle itibar edilmemesi gereken asparagas haberler olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.



Şu anda Sürmene Çamburnu bölgesi Yeniay bölgesi ve Of ilçesine ait hiçbir mesul mahalde tehlikeli durumun bulunmadığını dile getiren Yavuz, "Ancak biz olay olduğu andan itibaren belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, tüm yetkililerimiz muhtemel risk almayalım diye evlere haber verdik, tedbiren boşalttık ama çok şükür hiçbir tehlike yaşanmadı. Şu anda yaklaşık 50'ye yakın itfaiyemiz, arazözümüz olay mahallinde hazır bekliyor, iş makinalarımız hazır bekliyor, biz hazır bekliyoruz. Hiçbir sorunumuz yok, geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.