Suriyeli Çocuk Bulduğu Cüzdanı Sahibine Ulaştırdı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde, 7 yaşındaki Suriyeli çocuk, limanda bulduğu cüzdanın sahibine ulaştırılmasını sağladı.



Yaklaşık iki sene önce ailesiyle beldeye yerleşen Suriyeli Muhammed Ahmedi (7), liman bölgesinde yürürken yerde bir cüzdan buldu.



Ahmedi, içinde 120 lira, 8 adet banka ve kredi kartı, uçak bileti, kimlik kartı ve okul kimliği bulunan cüzdanı, sahibine ulaştırmak için Küçükkuyu Belediyesi Zabıta Amirliğine getirdi.



İçindeki kimliğe bakarak cüzdanın üniversite öğrencisi İlayda Kıvrak'a ait olduğunu belirleyen zabıta görevlileri, belediye hoparlöründen anons yaptı.



Anonsu duyarak geldiği zabıta amirliğinden kimliğini teslim alan Kıvrak, Muhammed Ahmedi'ye teşekkür etti.



Zabıta Amiri Mehmet Gündüz, örnek davranışı nedeniyle tebrik ettiği Ahmedi'ye, harçlık verdi.