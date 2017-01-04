Suluova Belediye Meclisi Toplandı

AMASYA(AA) - Suluova Belediye Meclisinin 2017 yılı ilk toplantısında tüm kararlar oy birliği ile alındı.



Suluova Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda 10 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı konuşmada, Belediye Meclisi'nde yaşanan uyum ve dayanışmanın, toplum hayatına da pozitif şekilde yansıdığını söyledi.



2016 yılının ilçenin geleceğine yönelik birçok hizmetin temellerinin atıldığı bir yıl olduğunu ifade eden Üçok, "2017 yılı ise özellikle asfalt yılı olacak. Bunun yanı sıra, gençlik merkezi projesi, aile hekimliği binası projesi, içme suyu arıtma projesi, emniyet müdürülüğü hizmet binası, 2 adet okul binası, Adnan Menderes Parkı projesi, 4. Etap TOKİ projesi gibi yeni projelerin startı verilecek inşallah." diye konuştu.