Sü'den Grafen Katkılı Müzik Aleti Üretimi

Sabancı Üniversitesi (SÜ) bünyesinde kurulan NANOGRAFEN şirketi Türkiye'nin grafen katkılı "ilk" müzik aletini üretti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SÜ Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Araştırmacısı Yrd. Doç. Dr. Burcu Saner Okan, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu ile Inovent AŞ ortaklığında kurulan şirket, grafen katkılı müzik aleti üretimi ile bir "ilke" imza attı.



Müzik aletinin üretim aşamasında, SÜ-Kordsa Global AŞ Kompozit Mükemmeliyet Merkezi'nden Dr. Jamal Seyyed Monfared Zanjani de destek verdi.



Ahşap klarnet üretiminde önde gelen isimlerden olan Aydan Akıneri'nin müzik aletleri şirketi ile Nanografen'in yürüttüğü çalışmada grafen, klarnetin kaplama işleminde kullanılan epoksi içerisine çok düşük bir oranda dağıtılarak klarneti hafifleterek daha sağlam bir ürün haline getirdi. Grafen kullanımı klarnete ayrıca, parlaklık ve çizilmezlik gibi özellikler de kazandırdı. Grafenin yüksek yüzey alanı sayesinde seslerin iletiminin kolaylaşması sonucunda, epoksi sistemlerle üretilen müzik aletlerine göre daha iyi sesler çıkarması sağlandı. Bununla beraber grafen sayesinde müzik aletlerin kullanım ömürleri de uzatıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Okan, yaptıkları çalışmalarda iki farklı ürün geliştirdiklerini, ilk ürünün yüksek kalitede grafen malzemesi olup savunma sanayi ile müzik aletlerinde kullanabildiğini belirtti.



Okan, grafen katkılı klarnet ile seri üretimin önünün açıldığını kaydederek, "İkinci ürün ise katma değeri yüksek atık lastik pirolizinden elde edilen karbonunun grafene dönüşmüş olanıdır. Bu ürün karbon siyahı ve aktif karbon gibi malzemelere rakiptir. Bu ürünün de otomotiv plastiklerinde kullanılmasına yönelik nihai ürün çalışmalarımız sürüyor." ifadelerini kullandı.



Akıneri ise nanografen katkılı, karbon fiber gövdeli ve titanyum perdeli, hafif ve uzun ömürlü yeni tip klarnet ve yan flütün tasarımı, imalatı ve standartlaştırılmasını amaçladıklarını aktararak, şöyle devam etti:





"Klarnet ve yan flüt üretiminde, ağaç gövde ve nikel-krom, pirinç tuş takımı kullanılıyor. Yaklaşık yarım asırlık deneyimlerimiz neticesinde müzisyenlerin yıllardır yakındıkları şikayetleri doğrultusunda korozyona ve darbelere dayanıklı, insan sağlığına zararı azaltılmış, uzun ömürlü ve bakım periyotlarını uzatan, grafen katkılı karbon fiber gövdeli, titanyum tuş takımına sahip yeni tip klarneti imal ettik. Bu ar-ge çalışmasının neticesinde ortaya çıkan ürün dünya standartlarının üzerinde, üstün ses kalitesine sahip, iç cidarı akustiğe tamamen uygun pürüzsüzlükte, darbelere karşı yüzde 80 daha dayanıklı ve yüzde 40 daha hafiftir. Bu neticede kullanım ömrü mevcut ürünlere göre daha uzun olacak klarnet yüksek katma değere sahip ulusal bir kazanımdır."