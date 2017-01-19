Stockholm'de Dizel ve Benzinli Araçlar Yasaklanabilir

İsveç Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Daniel Heliden, "Yeni dizel ve benzinli arabalar bu kanun çıktığı takdirde çok değer kaybedecektir. Bu kanun bir ve iki sene içinde çıkacak" dedi.



Norveç'in başkenti Oslo'ya dizel araç girişinin yasaklanmasının ardından benzer kararın İsveç'in başkenti Stockholm için de geçerli olması gündeme geldi. İsveç Ulaştırma Bakanlığı yetkilisi Daniel Heliden "Stockholm'e gelen benzinli ve dizel arabaların Stockholm'ün hava kalitesinde olumsuz etkiliyor. Yeni araç alacaklara elektrikli ve biyogaz ile çalışan arabalar satın almalarını tavsiye ederim. Her gün Stockholm'e gelen 10 arabadan 6 'sı hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Yeni dizel ve benzinli arabalar bu kanun çıktığı takdirde çok değer kaybedecektir. Bu kanun bir ve iki sene içinde çıkacak" dedi. İsveç Otomobil Derneği Yol Güvenliği yöneticisi Carl Zeidlitz, dizel ve benzinli araçların şehre girişinin yasaklanmasına karşı çıkarak "Tamamen mantıksızca alınacak bir karar. İnsanları pahalı arabalara yönlendirmek, arabalarını değiştirtmek talihsiz bir durumdur. Bu kural değişikliğinden sonra insanlar arabalarını satarken çok para kaybedecekler" açıklamasını yaptı. - STOCKHOLM