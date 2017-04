Details will follow soon!



54 saat aralıksız devam edecek Girişimcilik Maratonuna katılın. Adana'da gerçekleşecek ilk Startup Weekend heyecanına siz de katılın!



Detayları buradan paylaşmaya devam edeceğiz.



Detaylar :



İl : Adana



İlce : Seyhan



Mekan : Çukurova Kalkınma Ajansı



Mekan Adresi : Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 138 Başlangıç Saati : 28.04.2017 18: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Startup Weekend Adana 2017



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır