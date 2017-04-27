Startup Weekend Adana 2017
Details will follow soon!54 saat aralıksız devam edecek Girişimcilik Maratonuna katılın.
Details will follow soon!
54 saat aralıksız devam edecek Girişimcilik Maratonuna katılın. Adana'da gerçekleşecek ilk Startup Weekend heyecanına siz de katılın!
Detayları buradan paylaşmaya devam edeceğiz.
Detaylar :
İl : Adana
İlce : Seyhan
Mekan : Çukurova Kalkınma Ajansı
Mekan Adresi : Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 138 Başlangıç Saati : 28.04.2017 18: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Startup Weekend Adana 2017
Tür : Konferans
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io