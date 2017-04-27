Startup Weekend Adana 2017

Details will follow soon!54 saat aralıksız devam edecek Girişimcilik Maratonuna katılın.

Startup Weekend Adana 2017

Details will follow soon!

54 saat aralıksız devam edecek Girişimcilik Maratonuna katılın. Adana'da gerçekleşecek ilk Startup Weekend heyecanına siz de katılın!

Detayları buradan paylaşmaya devam edeceğiz. 

Detaylar :

İl : Adana

İlce : Seyhan

Mekan : Çukurova Kalkınma Ajansı

Mekan Adresi : Döşeme Mah. Turhan Cemal Beriker Bulv. No: 138 Başlangıç Saati : 28.04.2017 18: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Startup Weekend Adana 2017

Tür : Konferans

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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