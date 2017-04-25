Star Wars Hayranı Mangalseverlere Müjde!

Star Wars'ın Darth Vader'i mangal şekline büründü.



Yılların eskitemediği serilerin başında gelen Star Wars, yeni akım filmleri ile her daim gündemimizde oluyor. Son olarak bir tasarım firması Dart Vader'i mangal haline getirdi.



Star Wars tutkunlarının ilgisini çekmeyi başaran mangal, internet üzerinden satışa sunuldu. Burned by Design adlı firma Darth Vader'i öyle bir hale getirdi ki, Star Wars hayranları sadece bu görüntü için mangal başına geçebilir.



Barbekü partilerine tema sunan firma, sipariş üzerine çalışıyor. 399 sterlinden başlayan mangallar, sosyal medyada ilgi görmeye devam ediyor. Galaksinin en güçlü mangalına sahip olmak isteyenler şimdiden bilgisayar başına oturmuşa benziyor.