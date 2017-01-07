Sri Lanka'da Liman Protestosu

Sri Lanka'da hükümetin ülkenin güneyindeki sahil kasabası Hambantota'da Çin sermayesiyle kurmayı planladığı endüstri bölgesi ve liman projesini protesto eden Budist rahipler ve köylüler ile hükümet yanlısı göstericiler arasında çıkan çatışmada 21 kişi yaralandı.



Bölgedeki arazilerinin kamulaştıracağı gerekçesiyle projeye kaşı çıkan köylüler, Budist rahipler öncülüğünde açılış töreninin yapılacağı rıhtım bölgesine yürürken hükümet yanlısı göstericilerin taşlı saldırısına uğradı.



Köylülerin gruba taş atarak karşılık vermesi sonucu arbede çıktı. Polis çatışan tarafları dağıtmak için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı.



Arbede nedeniyle aralarında 3 polis memurunun da bulunduğu 21 kişi yaralandı.



Öte yandan Çin'in Sri Lanka Büyükelçisi Yi Xianliang, olaylara rağmen yapılan açılış törenindeki konuşmasında ülkesinin gelecek 5 yıl içinde bölgeye 5 milyar dolar yatırım yapacağını söyledi.



Yi, bölgede gelişecek yeni sanayi kuruluşlarının 100 bin yeni istihdam yaratmasını beklediklerini kaydetti.



Liman inşası için bölgeye 1,2 milyar dolar yatırım yapan Çin, sanayi bölgesi için 15 bin hektar arazi kiralamak istiyor.



Sri Lanka hükümeti, Hambantota Limanı'nı Çin'in yüzde 80 hissesine sahip olduğu bir şirkete 99 yıllığına kiralamak üzere çerçeve anlaşma imzalamıştı. Hükümet, Çin şirketlerinin bölgede yatırım yapabilmesi için liman çevresinde bir sanayi sitesi kurma planını da kamuoyuna duyurmuştu.



Bölgedeki köylüler ve Budist din adamları, tarım topraklarının ve özel arazilerin proje dışı bırakılmasına yönelik taleplerini dile getirmişti. Yerel mahkeme, açılış töreniyle aynı günde planlanan gösteriyi kargaşaya yol açacağı gerekçesiyle yasaklamış, ancak göstericiler mahkeme kararını dikkate almayacaklarını açıklamıştı.