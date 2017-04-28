Çilimli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Çilimli'de Spor İstişare Toplantısı' yapıldı.



Çilimli Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gülay Ercan ilçedeki protokol ile spor organizasyonları için bilgi alışverişinde bulundu. Toplantıya Kaymakam Mahmut Şener, Çilimli Belediye Başkan Muhsin Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Yurttaş, Halk Eğitim Müdürü Soner Menteşe, Okul Müdürleri ve Beden Eğitimi Öğretmenleri katılımlarıyla 'Çilimli'de Spor İstişare Toplantısı' yapıldı.



Ercan, "Öncelikle katılan herkese çok teşekkür ederim ve bu buluşmanın spor adına atılacak faydalı projelere vesile olmasını dilerim" dedi. - DÜZCE