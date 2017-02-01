TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaştığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı bildirildi.
Sivasspor'un devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:
"Çağatay Çeken, Korcan Çelikay, Hasan Kabze, Musa Sinan Yılmazer ve Beykan Şimşek ile yollar ayrılırken, Erkan Kaş kiralık olarak Kayserispor'a, Joan Oumari ise Dubai ekiplerinden Al Nasr'a transfer oldu.
Kırmızı-beyazlı ekibimiz bu dönemde, Antalyaspor'dan Rıdvan Şimşek, Boluspor'dan Emre Kılınç, Tokatspor'dan Gökhan Süzen, NK Olimpija'dan Dejan Kelhar, FC Sion'dan Theofanis Gekas ve Anadolu Üsküdar'dan Ümit Karaal'ı kadrosuna kattı."
Sivasspor'da Transfer Çalışmaları
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaştığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı bildirildi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaştığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı bildirildi.