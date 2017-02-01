Sivasspor'da Transfer Çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaştığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı bildirildi.

Sivasspor'da Transfer Çalışmaları

TFF 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un ara transfer döneminde 6 oyuncuyla anlaştığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı bildirildi.

Sivasspor'un devre arasında 6 futbolcuyu kadrosuna kattığı, 7 futbolcuyla da yollarını ayırdığı belirtilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Çağatay Çeken, Korcan Çelikay, Hasan Kabze, Musa Sinan Yılmazer ve Beykan Şimşek ile yollar ayrılırken, Erkan Kaş kiralık olarak Kayserispor'a, Joan Oumari ise Dubai ekiplerinden Al Nasr'a transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibimiz bu dönemde, Antalyaspor'dan Rıdvan Şimşek, Boluspor'dan Emre Kılınç, Tokatspor'dan Gökhan Süzen, NK Olimpija'dan Dejan Kelhar, FC Sion'dan Theofanis Gekas ve Anadolu Üsküdar'dan Ümit Karaal'ı kadrosuna kattı."

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