Sivas'ta 'Bylock' Operasyonu: 12 Gözaltı

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında 'ByLock' kullandığı tespit edilen aralarında kamu personeli ve meslek odaları üyelerinin bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.



Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen aralarında kamu personeli ve meslek odası üyelerin bulunduğu 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Firari olan 6 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. - SİVAS