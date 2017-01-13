Sivas'ta 99 Köy Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Sivas'ta olumsuz hava şartları nedeniyle 99 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Sivas İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre merkezde 16, Divriği'de 13, Gemerek'te 6, Gürün'de 5, Hafik'te 7, İmranlı'da 10, Kangal'da 5, Suşehri'nde 3, Şarkışla'da 7, Ulaş'ta 2, Yıldızeli'nde 4 ve Zara'da ise 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Karla mücadele ekipleri kapalı olan köy yollarını açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - SİVAS