Sık Diş Beyazlatma Dişte Kararma Ve Doku Kaybı Yaratır

Klinik ortamda yapılan beyazlatma işlemi ve beyazlatmaişleminin sıklığı en çok merak edilen konular arasında. Diş beyazlatma klinikortamda mı yapılmalı? Hangi sıklıkla yapılmalı? Bunun bir sınırı var mı?Uzmanlar, sürekli beyazlatma işleminin dişler için hem mine ve doku kaybıyaratacağı gibi, dişlerin kararmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. İstanbulAydın Üniversitesi (İAÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Araştırma Görevlisi Dt. SevdaÖztürk, klinik ortamda yapılan beyazlatma işleminin dişlere zarar verdiği gibibir düşüncenin yanlış olduğuna dikkat çekiyor. Klinik ortamda yapılanbeyazlatma işleminin hekim kontrolünde yapılmasının daha kısa sürede veistenilene yakın bir çözüm sunduğuna vurgu yapan Dt. Sevda Öztürk, "Beyazlatmaişleminin ardından görülebilecek belki tek komplikasyon olan diş hassasiyetinihemen gözlemlememiz mümkün olabilmektedir" diyor.

YANLIŞ UYGULAMAYAKLİNİKTE MÜDAHALE ETME ŞANSI YÜKSEK

Dt. Öztürk, beyazlatma işleminin klinikte yapılmasınedeniyle, hekimin hastanın beklentilerini görüp ona göre hareket edebilme vemüdahale edebilme şansının daha yüksek olduğunu belirtiyor: "Beyazlatma işlemihekim kontrolünde olduğundan hastanın bir şey yapması gerekmez vedolayısıyla hastanın bu durumu yanlış anlayıp farklı ve yanlış bir tedaviuygulamaya kalkması gibi bir durum söz konusu olmaz. Yani yanlışanlaşılmaların da önüne geçilmiş olur."

Hastalar tarafından sıklıkla yanlış anlaşılan tek durumundentin hassasiyeti olduğuna işaret eden Dt. Öztürk, "Diş beyazlatıldığındadişin içinde bulunan gözenekler açılır ve bu sayede diş beyazlamış olur. Budurumda gözenekler açılmış olduğu için dişte hassasiyet meydana gelebilir. Buda hastalar tarafından dişlere zarar veriyor gibi bir algıya sebep olabilir.Oysaki diş beyazlatma işlemi yapıldığında dişin mine ve dentin dokularına hiçdokunulmaz. Yalnızca dişin gözenekleri açılmış olur" diyor.

DOKU KAYBI YARATIR

"Eğer hastaların beyazlık arzusu çok fazla olursa ve dişihaddinden fazla ve sık bir şekilde beyazlatmak isterlerse bu durumdatersine dişte doku kayıpları meydana gelmeye başlar" diyen Dt. Öztürk, fazladiş beyazlatma ile birlikte mine dokusu içerisindeki maddelerin çözünmeye vediş beyazlayacağı yerde aksine, kararmaya ve grimtrak bir renk almaya başladığınavurgu yapıyor: "Bu sebepten bazı dişlerin ancak belli bir seviyeye kadarbeyazlayabileceği ve diş beyazlatma işleminin 1-2 yıl gibi uzun aralıklıperiyotlardan sonra tekrarlanabileceği konusunda hastalar bilgilendirilmelidir."