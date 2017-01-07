Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'ne Ziyaretler

Kastamonu'da bulunan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi içerisinde yer alan Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'ni, açıldığı 2006 yılından bu yana 1 milyondan fazla ziyaretçi gezdi.



Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Hacı Bayram-ı Veli ile Anadolu'nun büyük evliyalarından biri olarak kabul edilen Şeyh Şaban-ı Veli'nin türbesini ziyaret etmek için her yıl binlerce kişi, Kastamonu'ya geliyor.



Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, külliyeyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesinin zor olduğunu ancak müzeyi ziyaret edenlerin sayısının net olarak bilindiğini söyledi.



Şeyh Şaban-ı Veli Vakıf Müzesi'nin külliye içerisindeki önemli mekanlardan biri olduğuna işaret eden Avcı, müzenin 2006 yılında açıldığını anlattı.



İlk yıl istatistiki kayıt tutulmayan müzeye 2007 yılında 35 bin civarında ziyaretçi geldiğini dile getiren Avcı, "Geçen yıl ise müzemizi 143 bin 793 ziyaretçi gezdi. Şeyh Şaban-ı Veli hazretlerinin makamı her geçen yıl gelişmeye devam ediyor. Müzede Şeyh Şaban-ı Veli'nin özel eşyaları var. Taçları, gömleği, hırkası, zikir tespihleri bulunuyor. Anadolu'nun çeşitli yerlerinden toplanmış kilimler, seccadeler de var. Türk kültürünü yansıtan malzemeler mevcut." dedi.



Müzeyi 2006 yılından bu yana 1 milyon 35 bin 526 kişinin ziyaret ettiğini bildiren Avcı, külliyeyi ziyaret edenlerin sayısının ise bunun 4-5 katı olduğunu kaydetti.