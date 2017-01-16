Sevgilisinin Vurduğu Kadın Öldü

ADANA'da ayrılmak istediği sevgilisi 26 yaşındaki Emre Arıkan tarafından vurulan 42 yaşındaki Fatma Taş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İntihar girişiminde bulunan Arıkan'ın hayati tehlikesi sürüyor, olay sırasında yüzünü kurşun sıyıran Taş'ın kızı 22 yaşındaki Gizem Taşar ise taburcu edildi.



Olay, dün saat 19.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Yurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Arıkan, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Fatma Taş ile konuşmak için evinin önüne gitti. Barışma isteğini kabul etmeyen Taş ile Arıkan arasında tartışma çıktı. Ayrılığı kabullenmeyen Arıkan, yanında taşıdığı tabanca ile Taş'a ateş açtı. Silahtan çıkan mermiler Taş'ın vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Bu sırada annesini Arıkan'dan korumak isteyen Gizem Taşar'ın da yüzünü kurşun sıyırdı. Taş, kanlar içinde yere yığılırken, Arıkan ise aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı Fatma Taş, Emre Arıkan ile Gizem Taşar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gizem Taşar ayakta tedavi edilip taburcu edildi.



Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Hastanesi'nde yoğun bakıma alınan Fatma Taş, yapılan tüm müdahaleye karşın sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Genç kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Emre Arıkan'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



- Adana