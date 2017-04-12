Selin Sayek Böke: "Demokrasimize Cerattepe'de Teyzenin Ağaca Sarıldığı Gibi Sarılmalıyız"
Selin Sayek Böke: "Demokrasimize Cerattepe'de teyzenin ağaca sarıldığı gibi sarılmalıyız" CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke partileri partizanca tavırlardan uzak seçim çalışması yürütmeye davet ettiARTVİN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke partileri partizanca...
Selin Sayek Böke: "Demokrasimize Cerattepe'de teyzenin ağaca sarıldığı gibi sarılmalıyız"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke partileri partizanca tavırlardan uzak seçim çalışması yürütmeye davet etti
ARTVİN - CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke partileri partizanca tavırlardan uzak seçim çalışması yürütmeye davet etti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke 16 Nisan'da gerçekleşecek halk oylaması çalışmaları kapsamında Artvin'in Ardanuç ilçesine gelerek, yapılması planlanan iş merkezinin temel atma törenini gerçekleştirdi. Ardanuç Belediyesi'ni ziyaret eden Böke, burada partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada kısa bir konuşma yapan Böke, partilileri sandığa gitme noktasında çekimser olan tanıdıklarını sandığa gidip oy kullanmaya yönlendirme noktasında ikna etmeleri gerektiğine vurgu yaptı.
Partililere partizanca tavırlardan uzak durmaları gerektiğini de hatırlatan Böke "Bir demokraside olmazsa olmaz güçlü bir parlamentodur. Ama gerçek bir demokrasi için, o meclisteki siyasi partilerin yanında duran, onlarla demokratik hakkını kullanan, demokrasinin öznesinin biz olduğunu hatırlatan milyonlara ihtiyacımız var. Aynı şeyi 16 Nisan'da tekrar yapmamız gerekiyor. 1 oyunuzla bir hayırınızla, sandığa gitmekte tereddütü olan bir komşunuzu ikna ederek, milyonları vicdanı ile baş başa kaldıkları gerçek demokrasiye sahip çıkmaya davet eden, partizanca değil, bunun bir iktidar seçimi olmadığını, meselenin bir memleket meselesi olduğunu, meselenin çocuklarımız meselesi olduğunu, meselenin memleket olduğundan siyasi görüşlerin bir tarafa bırakıldığında neler yapılabilir görmüş olmanın özgüveniyle hayırları çoğaltmalıyız. Gerçek demokrasi bu toprakta Cerattepe'de bir ağaca sarılmış bir teyze ile yaşatılıyor. Şimdi bizde demokrasimize teyzenin ağaca sarıldığı gibi sarılmalı ve milyonlarla sandıklardan hayır, hayır, hayır diye bağırmalıyız. Kalk ayağa Ardanuç, salla bayraklarını, İzmir marşıyla coştur Türkiye'yi hayırlarla demokrasi gelsin" ifadelerini kullandı.
Gerçekleşen konuşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke, beraberindeki CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, CHP Artvin İl Başkanı Ali Yücel Kurt ile birlikte Ardanuç'ta yapılması planlanan iş merkezinin temel atma törenin gerçekleştirdi.
(HFD-ÖS-Y)