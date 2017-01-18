Haber-Kamera Sinan BİLGİLİİSTANBUL DHA
Silivri'de dün akşam bir iş adamına düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkan Ateş son yolcuğuna uğurlandı.
Ateş için Alibey Mahallesi Yeni Camii'nden ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Ateş'in babası Hayati Ateş ile yakınları ve arkadaşları katıldı. Ateş'in cenazesi kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere memleketi Samsun Çarşamba'ya gönderildi.
Seken Kurşun Kurbanı 16 Yaşındaki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİİSTANBUL DHASilivri'de dün akşam bir iş adamına düzenlenen silahlı saldırıda seken kurşunlardan birinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki Berkan Ateş son yolcuğuna uğurlandı.
Haber-Kamera Sinan BİLGİLİİSTANBUL DHA
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