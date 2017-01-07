Şehit Mehmetçiklerin Kardan Heykellerine Yoğun İlgi (4)

SERHAT BOYLARI ŞEHİTLER İÇİN NÖBET TUTTU



Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız ve Karsspor taraftarları Sarıkamış Harekatı'nın 102'inci yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında Allahu Ekber dağlarının eteklerinde nöbet tuttu. Tören alanında kurulan çadırların etrafında ateş yakan grup, hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece soğukta Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin bayraklarını açarak saygı nöbeti tuttu. Şehitler için saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okudu ve dua etti.



Kars Serhat Boyları Derneği Başkanı Muharrem Yıldız, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. 102 yıl önce Türk milletini tarih sahnesinden silmek istiyorlardı. O zaman göğüs göğüse bir muharebe vardı. Bugün yine aynı emperyalist devletler Türk milletini bertaraf etmeye ve Türk milletini diz çöktürmek için gayret içerisindeler. Emperyalist devletlere diyoruz ki 'siz başaramayacaksınız, siz kaybedeceksiniz. İçimizde hain bulsanız da, siz terör örgütleri kursanız da, terör örgütlerini destekleseniz de kaybeden siz olacaksınız' Çünkü aziz Türk milleti örgütlerle, fitneyle, fesatla değil, kardeşçe, bir arada, Kürdü, Türkü Alevisi, Sünnisi hepsi bir arada, devletinin, milletinin ve seçilmiş iradenin yanında ve demokrasinin yanında yer alarak mücadele etmeye hazırdır. Sizlerden korkmuyoruz. O günkü kahraman ecdat buraya gelirken üzerlerinde yazlık elbiseleri vardı, eksi 40 dereceleri görmüşlerdi. Onlar soğuğa dayanamadı ve çetin kış şartlarında burada şehit oldular. Fakat biz burada üzerimizde kalın giysiler olmasına rağmen, yaktığımız ateşin etrafında ısınmamıza rağmen üşüyoruz. Ama üşürken de sizleri unutmuyoruz. Simdi sizlere minnet borçluyuz ve sizin açtığınız yoldan aziz millet devam etmeye hazırdır" dedi.



