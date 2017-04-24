Şehit Jandarma Uzman Çavuş Turgut Kurtçu'nun Cenazesi,memleketine Getirildi - Tekirdağ

Şırnak'ın Uludere ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan jandarma uzman çavuş Turgut Kurtçu'nun (32) cenazesi, Tekirdağ'a getirildi.



Şehit Kurtçu'nun (32) Türk bayrağına sarılı naaşı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığındaki törenin ardından askeri uçakla Çorlu'ya gönderildi.



Şırnak'taki törene, çocukları Doruk (4) ve Defne (2) ile katılan şehidin eşi Özde Kurtçu da aynı uçakla Çorlu'ya geldi.



Çorlu Askeri Havaalanı'nda şehit Kurtçu'nun cenazesi, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Metin Akgün, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Şenol Alpaslan, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, Belediye Başkanı Ünal Baysan, Emniyet Müdürü Aykut Efe tarafından karşılandı.



Bu arada alanda bulunan şehidin annesi Yasemin ve babası Ahmet Kurtçu ile diğer yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü.



Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna götürülen şehit Turgut Kurtçu'nun cenazesinin, yarın öğle namazının ardından memleketi Hayrabolu'da toprağa verileceği öğrenildi.