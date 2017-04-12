Şehit İsimleri Kırıkhan'daki Okullara Verilecek

Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran, Kırıkhan'da bulunan okullara şehit isimlerinin verileceğini belirtti.



Kaymakam Mustafa Erkayıran, Kırıkhan öğretmenevinde şehit aileleriyle bir araya geldi.



Her ay düzenli olarak şehit aileleriyle bir araya gelen Kaymakam Erkayıran, şehit ailelerinin istek ve önerileri doğrultusunda Kırıkhan'da bulunan okullara şehit isimlerinin verilmesi kararı aldı.



Kırıkhan Kaymakamı Mustafa Erkayıran başkanlığında gerçekleşen toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Cahit Ayazhan, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Başkanı Abdullah Karaman, şehit aileleri temsilcisi Uğur Saylak ve şehit aileleri katıldı. - HATAY