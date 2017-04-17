Şehit Ailesinin İsteği Yerine Getirildi

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, şehit polis memurunun eşinin, kocasının mezarını ziyaret isteğini yerine getirdi.



İl Emniyet Müdürü Demir, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, şehit ve gazi aileleri onuruna verilen yemekte misafirlerle tek tek ilgilendi. Milas- Bodrum Havalimanı Şube Müdürlüğünde görevli ekin 11 Ağustos 1999'da göreve giderken geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Mithat Karakurt'un eşi Yasemin Karakurt'un Isparta ili Yalvaç ilçesinde bulunan eşinin kabrini ziyaret etme imkanının bulunmadığını söylemesi üzerine Emniyet Müdürü Demir, ziyaret için ekiplere hazırlık yapılması talimatı verdi.



Şehit eşi Yasemin Karakurt, Emniyet Müdürlüğünden tahsis edilen araç ve personel ile Isparta ili Yalvaç ilçesine uğurlandı.



Demir, şehitleri ziyaret etmenin ulvi bir görev olduğunu belirterek, "Bu bilinçten hareketle, bundan sonra bu tip ziyaret ve faaliyetlere ağırlık verilmesi, teşkilatımız açısından büyük önem arz etmektedir." dedi.