Sayılan Oylar Adliyeye Getiriliyor

-Silivri cezaevi Silivri adliyesine getirilen Oy çuvalları İSTANBUL - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımları tamamlanan sandık sonuçları görevliler tarafından araçlarla İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.

Sayılan Oylar Adliyeye Getiriliyor

-Silivri cezaevi
Silivri adliyesine getirilen Oy çuvalları İSTANBUL - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımları tamamlanan sandık sonuçları görevliler tarafından araçlarla İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Silivri Cezaevi, Istanbul, İstanbul, Silivri, Sandık