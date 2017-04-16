Sayılan Oylar Adliyeye Getiriliyor
-Silivri cezaevi Silivri adliyesine getirilen Oy çuvalları İSTANBUL - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımları tamamlanan sandık sonuçları görevliler tarafından araçlarla İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.
-Silivri cezaevi
Silivri adliyesine getirilen Oy çuvalları İSTANBUL - Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayımları tamamlanan sandık sonuçları görevliler tarafından araçlarla İlçe Seçim Kurulu'na götürüldü.