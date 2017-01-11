Sapanca Gölü Davasında Tüpraş'a Beraat

Sapanca Gölü'nden izinsiz su çektikleri iddiasıyla haklarında dava açılan eski TÜPRAŞ Genel Müdürü Yavuz Erkut ve eski İzmit Rafineri Müdürü Mustafa Mesut İlter beraat ettiler.



Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından Sapanca Gölü'nden endüstriyel kullanım amaçlı izinsiz ve bedelsiz su çektiği iddiasıyla TÜPRAŞ'a açılan dava, Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, şikayetçi Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Rüstem Keleş ile tarafların avukatları katıldı.



Duruşmada söz alan sanık avukatları savunmalarında, "Katılan tarafın bahsettiği gibi TÜPRAŞ'ın ulaşım yönünden söz konusu bölgeye kurulması tercihinin yanında tatlı su yakınlığı da tercih edilmiştir. Atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı kanaatindeyiz. Bu nedenlerle konunun ceza hukuku açısından ele alınarak müvekkillerin beraatına karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.



Sapanca Gölü'nün kullanımına ilişkin planlama yetkisinin yasal olarak genel müdürlüklerinde bulunduğunu belirten SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ise, "İSU Genel Müdürlüğünün abonelik tesisi yoktur. Tesis üzerinde sayaç yoktur. Sadece debimetre takılmıştır. Bu da dava açıldıktan sonra takılmıştır. Özelleştirme kararından sonra herhangi bir ölçüm yapılmamıştır" diyerek sanıkların cezalandırılmasını ve Sapanca Gölü'nden su kullanımının engellenmesini talep etti.



SASKİ avukatları da ortak savunmalarında, "Göl, bölgenin insancıl kullanımına yönelik önemli bir su kaynağıdır. Göldeki su seviyesi belirli bir su kotunun altına düştüğü taktirde gölün ekolojik dengesi bozulacak ve kullanılamaz hale gelecektir. Bunlar değerlendirilerek sübut bulan suç yönünden sanıkların cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.



Savunmaların ardından mahkeme heyeti de atılı suçun "Tipe uygunluk, kusurlu hareket ve hukuka aykırılık yönünden yasal unsurlar oluşmadığı" kanaatiyle sanıkların beraatına karar verdi. - KOCAELİ