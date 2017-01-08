Sandisk'ten En Hızlı Usb Bellek

Western Digital Corporation, şu ana kadarki en hızlı yüksek kapasiteli USB flaş sürücüsü 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hal Flaş Sürücü'nü duyurdu. Yeni sürücü; bir SSD'nin hız, kapasite ve güvenirliğini küçük bir USB flaş sürücü form faktörü ile sunuyor. Sürücü, kreatif profesyoneller, teknoloji tutkunları ve devasa dosyalar oluşturup bu dosyaları paylaşan herkes için ideal bir çözüm olarak öne çıkıyor.







USB depolama kategorisinde oyunu değiştiren bu sürücü, 420MB/s'ye varan okuma hızına ve 380MB/s'ye varan yazma hızına çıkabiliyor. Bu benzersiz hız sayesinde, bir 4K filmin tamamını 15 saniyeden daha kısa bir süre içerisinde hızla transfer edebiliyorsunuz. USB 3.1 arayüzü sayesinde kullanıcılar kablo endişesi duymadan hareket halinde iken de dosyalarına hızlı bir şekilde ulaşabiliyor ve transfer edebiliyor. Sağlam alüminyum metal çerçevesi sayesinde sofistike bir tasarıma da sahip olan sürücü içeriye çekilebilen bağlantısı ile tam bir sitil ve güvenilirlik sunuyor.







Western Digital'in Pazarlama, Müşteri Çözümleri Biriminden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sven Rathjen konuyla ilgili açıklamasında, "SSD performansı ile USB form faktörünün kompakt yapısının bir araya gelmesi dosyaların kolaylıkla ve hızla taşınması için tam bir performans ve kolaylık sunuyor. Arttırılmış kapasitesi ve çarpıcı hızı ile SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hal Flaş Sürücü, SanDisk'in şu ana kadarki en şık ve en güçlü USB cihazı."







256 GB'a varan kapasiteye sahip SanDisk Extreme PRO Katı Hal Flaş Sürücü, kullanıcılara büyük dosyaları için oldukça fazla alan sunuyor. Ek dosya korumasına da sahip olan sürücüde, 128-bit dosya şifreleme ve şifre koruma sunan SanDisk SecureAccess® yazılımı bulunuyor.3 Sürücü ayrıca sınırlı ömür boyu garanti ile geliyor.4







Fiyat ve Bulunabilirlik



Yeni 256GB SanDisk Extreme PRO USB 3.1 Katı Hal Flaş Sürücü, Amazon.com ve Best Buy üzerinden 2017 yılının Ocak ayının sonlarında satışa sunulacak. Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı ise 179,99 Dolar.