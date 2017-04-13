Samsun Valisi Şahin'den Ziyaret

Samsun Valisi İbrahim Şahin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ünal Kaya'yı ziyaret etti.



Ziyarette Şahin, Kaya'dan çalışmaları hakkında bilgi alarak, yeni hizmet binasına taşınan çalışanların daha iyi şartlarda görev yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Şahin, güzel, temiz bir ortamda hizmet ediyor olmanın önemine değinerek, "Sizden tek beklentimiz insanlarımıza en güzel şekilde hizmet etmektir. Sizin yaptığınız çalışmalar insanların doğrudan geleceğini ve hayatını ilgilendiriyor." dedi.



Sosyal güvencenin insanların kaçınılmaz bir şekilde içinde olduğu konulardan biri olduğunu vurgulaşan Şahin, şöyle konuştu:



"Bunun arşivlenmesinden tutunda kişilerin geldiklerinde hemen bilgiye ulaşması, yaptıkları emeklilik müracaatlarının artık sıra beklemenin ötesinde neredeyse bilgisayarın başında müracaat edip, emekli olmaya gelinceye kadar ciddi anlamda Türkiye yenilenmeye doğru gidiyor. Ama yeterli mi? Yeterli değil. Her alanda eksiklerimiz olduğu gibi, bu alanda da eksiklerimiz var. Sadece biz emeklilik kısmına takılıyoruz ama bunun bir de sağlık boyutu var. Tüm bunları dikkate aldığımızda gerçekten çok önemli bir rol üstleniyorsunuz. Sizden istediğimiz, görev yaptığınız alan içerisinde işinizi en güzel şekilde yapmaktır." ifadelerini kullandı.



Şahin, ziyaretinin sonunda yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.