Samsun'da Lokantada 5 Kişiyi Rehin Aldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir lokantada 5 kişiyi silahla rehin alan şüpheli, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.



Çiftlik Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde bulunan lokantaya gelen M.D, içeride bulunan 5 çalışanı silahla rehin aldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi yaya trafiğine kapattı. Polisin iknası sonucu rehineleri bırakan M.D. elinde silahla lokantada oturmaya devam etti.



Polis ekipleri, silahını bırakarak teslim olmasını istediği M.D'yi yaklaşık iki saat ikna etmeye çalıştı.



Ekipler, M.D'nin bir anlık dalgınlığından yararlanarak elindeki silahı almayı başardı.



Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, ilk ifadesinde borcundan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini anlattığı öğrenildi.