Sakarya Saldırıda Ölen Diyar Bir Gün Önce Hayalini Yazmış

Sakarya'da, bir nakliye firmasına yönelik silahlı saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi 15 yaşındaki Diyar Ayan'ın bir gün önce verilen ödevde hayalinin çocukları sporla tanıştırmak olduğunu yazdığı ortaya çıktı.



Önceki gün, Erenler İlçesi'nde bir nakliye firmasına 20 kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitiren Diyar Ayan dün toprağa verildi. Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi olan Diyar Ayan'ın okulunda yas var. Öğle tatilinde yemek yemeğe çıktığı sırada yaşanan olayda göğsüne kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencinin oturduğu sıraya çiçeklerle birlikte Ayan'ın fotoğrafı konuldu. Diyar Ayan ölmeden bir gün önce öğretmeninin verdiği 'Geleceğe dair hayalleriniz neler?' konulu ödevde hayallerini yazdı. Diyar Ayan gelecekte ülkedeki tüm şehirleri dolaşarak çocukları sporla tanıştırmayı hayal ettiğini ve bunun için kendisine bir bütçe hazırladığını yazdı. Diyar Ayan'ın öğretmenin verdiği ödevle ilgili yazdığı hayali şöyle:



"Geleceğe dair planlarım. Bir çok insanın geleceğe doğru bir çok planları vardır. Bu planlar ya kişisel ya da çevredeki insanları da bu plana dahil eder. Her insan gibi benim de bir planım var. Benim bir çok planım var, bu planlarımın arasında en büyüğü gidebildiğim kadar şehirlere gitmek, oradaki çocukları sporla tanıştırmak, onları televizyon, telefon, bilgisayar vb. şeylerden kurtarmak için sporla yine birleştirmek olacak. Bunun için bir bütçe hazırladım. İnşallah umduğumu bulurum"



Diyar Ayan'ın yazdığı ödevi ve futbol oynadığı Erenlerspor'da giydiği forma okulun girişine asıldı. Öğrenciler notun asılı olduğu duvarın önünde taziye dileklerini yazdı.



Diyar Ayan'ın sınıf arkadaşı Türker Çetinkala olay anında aralarında 20 adımlık mesafe olduğunu belirterek, "Diyar'ı 2 senedir tanıyorum. Aynı mahallede oturuyoruz. Her gün beraberdik. Ben önden gittim, o arkamdan geldi. Aramızda 20 adım vardı. Ben içerideydim, o dışarıdaydı, yanında iki kişi daha vardı onlar kaçtı saklandı" dedi.



Sınıf arkadaşı Hamza Cengiz ise Diyar Ayan'ın en büyük hayalinin futbolcu olmak olduğunu söyleyerek, "Diyar çok iyi bir çocuktu. Erenlerspor'da play-off'a çıkmışlardı. Onun sevincini gelip okulda anlatıyordu bize. Hayali futbolcu olmaktı" diye konuştu.