Sakarya Ölüm Anı Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Ölüm anı güvenlik kamerasına yansıdı



SAKARYA'nın Akyazı İlçesi'nde 57 yaşındaki İdris Soğukçelik kahvehanenin önünde sigara içerken kalp krizi geçirerek öldü. İdris Soğukçelik'ni kalp krizi geçirerek yere yığılması güvenlik kameralarına yansıdı.



Olay bugün öğle saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi'nde bir kahvehanede meydana geldi. Kahvehaneden sigara içmek için dışarı çıkan İdris Soğukçelik kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Kahvehanedekiler, İdris Soğukçelik'in rahatsızlandığını görünce 112 Acil'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi kalp krizi geçirdiği belirlenen İdris Soğukçelik'i yaptığa müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. İdris Soğukçelik'in kalp krizi geçirerek yere yığılması kameralara yansıdı.