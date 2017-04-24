Sakarya'da Bin 530 Gram Esrar Ele Geçirildi

Sakarya'da uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlarda bin 530 gram esrar ele geçirildi.



Sakarya'da uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişilere yönelik yapılan operasyonlar sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Ekipleri ve Kaynarca İlçe Jandarma ekiplerince, Kaynarca Arifağa Mahallesinde uyuşturucu madde kaçakçılığı yapan kişilere yönelik bir operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon, uyuşturucu madde arama köpeğinin de katılımıyla gerçekleştirildi. Operasyonda; 2 şüpheliye ait ev ve araçlarında arama yapıldı. Yapılan aramalarda, bin 530 gram esrar, 2 adet av tüfeği, 18 adet av tüfeği fişeği, 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait 2 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA