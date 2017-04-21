Şahan Gökbakar'ın Eşi Doğumdan 1 Ay Sonra Kilolarından Kurtuldu

İkinci kez anne olan Selin Gökbakar eski formuna kavuştu Şahan Gökbakar'ın eşi Selin Gökbakar Bebek'te bir bankadan çıkarken objektiflere takıldı. İkinci bebeğini geçtiğimiz ay dünyaya getiren oyuncu işlerini hallettikten sonra hızlı adımlarla kendisini bekleyen özel şoförlü cipine bindi.

DOĞUM KİLOLARI ANINDA GİTMİŞ

Gökbakar, "Çocuklarım evde beni bekliyor. Kusura bakmayın, acele etmem lazım" diyerek evinin yolunu tuttu. Bu arada Selin Gökbakar'ın doğum kilolarından kurtularak eski formuna kavuşmuş olması dikkatlerden kaçmadı

İşte Selin Gökbakar'ın son hali:

