Sağlık-Sen Şubesinden Anlamlı İstek

Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanlığı, Ovucuma'da açılacak Acil Sağlık Hizmeti istasyonuna görev şehidi olan ATT İlknur Tiryaki Bedir'in isminin verilmesi için İl Sağlık Müdürlüğüne başvuruda bulundu.



Sağlık-Sen Karabük Şube Başkanı Selçuk Taşyapar ve Başkan Yardımcısı Ümit Topcuoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'yı makamında ziyaret ederek, geçtiğimiz haftalarda Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında yaralılara müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden ATT İlknur Tiryaki Bedir'in isminin yaşatılmasını istedi. Şube başkanı Taşyapar, meslektaşlarının göre şehidi olduğunu belirterek, Safranbolu'ya bağlı Ovacuma'da hizmete açılacak olan Acil Sağlık Hizmeti istasyonuna Bedir'in adının verilmesini istedi.



İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, böylesi anlamlı bir istek karşısında kendilerinin de gerekeni yapacaklarını ifade etti. - KARABÜK