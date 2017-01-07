Sadece 2 Mağlubiyetle Devreyi Lider Bitirdi

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi ilk devrenin son maçında, Bornova Becker Spor, Edremit Belediyesi Gürespor'u 81 – 68'lik skorla mağlup ederek devreyi lider kapattı.



Oyuncular, İzmir adliyesine düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin için hazırlanan ve saldırıyı kınayan afişle sahaya çıktı. Devrenin kapanış maçına yakışır, temposu oldukça yüksek geçen karşılaşmada Bornova Becker Spor, Edremit Belediyesi Gürespor'u 81 – 68'lik skorla mağlup ederek devreyi lider kapattı. Sadece 2 mağlubiyet alan ve evindeki tüm maçları kazanarak devreyi liderlikle kapatan Bornova Becker Spor, 19 – 14, 45 – 31, 68 – 53 ve 81 – 68'lik skorlarla her periyodu önde kapattı. 51 ribaund, 14 asist ile maçı tamamlayan Bornova BeckerSpor'da 28 sayı 20 ribaund ile maçın yıldızı Chanita Marie Jordan oldu. 17 sayı ile mücadele eden Nihal Güngör de maçın öne çıkan isimlerinden oldu.



Maç sonucu açıklamalarda bulunan Bornova Becker Spor Baş Antrenörü Olcay Orak; "Beklenildiği gibi çok sert bir maç oldu. Hem oyuncularımı hem Güre ekibini tebrik ediyorum. Maçın birinci ve ikinci yarısı farklıydı. Maçın ikinci yarısı bence kötü basketbol oynadık. Uzun zamandır 80 üzeri sayı bulamıyorduk. Yüksek yüzde ile atınca, Güre'nin değişken müdafaalarına karşı rahat cevap vermiş olduk. Bence gayet iyi bir maç oldu. Önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren Federasyon Kupası'nda oynayacağız. Zorlu bir fikstürümüz var. İlk maçımız Kırçiçeği Bodrum ile. Umarım bu kadar çok hata yapmadan, çünkü 25 hata bizim gibi takımlar için, özellikle de böyle derbi maçları için çok yüksek bir hata. Hatalarımızdan ders alacağız. Bodrum maçına da hazır olarak çıkacağız." dedi.



Edremit Belediyesi Gürespor Baş Antrenörü Güray Kurtuluş ise; "İki takımın kalitesi belli. Güzel bir mücadele olacağını tahmin ediyorduk. İstediğimiz gibi de oldu. Seyircileri umarım zevk almıştır. Ben bahanelere sığınan bir antrenör değilim. Yabancımız yok ama yine de kazanmamız lazımdı. İyi hazırlanmıştık, olmadı. Ligin sonu önemli. Karşı takımı tebrik ediyorum. Oyuncularımla da gurur duyuyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti. - İZMİR