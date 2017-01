Saadet Partisi Temsilciliği: Türkiye Borç Yükü Altında Eziliyor

Saadet Partisi Belçika Temsilciliği, Brüksel'deki basın toplantısında Türkiye'nin 2017 bütçesini tartışarak, ülkenin borç yükü ve faiz tehdidi altında olduğunu ifade etti.



Türkiye'de 2017 yılının bütçesinin açıklandığını fakat kimsenin umursamadığını savunan Saadet Partisi Belçika Temsilciliği Başkanı Besim Özışık, "Türkiye'de yapılan bütçe, faiz ve borç ödeme bütçesidir" diyerek, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarının başında işsizlik ve enflasyonun geldiğini belirtti.



Devletimiz ve vatandaşlarımız borç yükü ile ezilmektedir



Brüksel'de Saadet Partisi Belçika Temsilciliği binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Başkan Besim Özışık "2017 bütçe görüşmeleri tamamlandı ancak başta terör olmak üzere Türkiye'de gündemin yoğun olması sebebi ile bütçe gündeme çok gelmedi. 2016 yılı bütçesi ise beklenen hedefler doğrultusunda başarılı geçmemiştir, 2017 yılına dair beklentimiz sorulursa, ona da deriz ki, '2016'da olduğu gibi hükümetin uyguladığı ekonomi yönetimi açısından umutlu değiliz.' 2017 yılı bütçesini incelediğimizde şunu söyleyebiliriz. Bu bütçe borç ve faiz ödeme bütçesidir. Özetlersek, Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarının başında işsizlik ve enflasyon geliyor. Bir ülkede uygulanan ekonomik politikalar eğer iş gücüne iş sağlayabiliyorsa başarılıdır. Eğer iş imkanı sağlayamıyorsa başarısızdır. Bu bakımdan işsizlik oranı ekonomideki başarının en önemli göstergesidir. Diğer bir taraftan, devletimiz ve vatandaşlarımız her yıl artan bir borç yükü ile ezilmektedir, Türkiye bu borçları yine borçlanarak ödüyor. Ülkeleri çökertmenin en etkili yollarından biri borçlandırmaktır. Üzülerek ifade ediyoruz, Türkiye bugün böyle bir durum ile karşı karşıyadır. Faizin ise ülke ekonomilerini perişan ettiğini biliyoruz ve maalesef Türkiye her yıl ortalama 50 milyar TL faiz ödüyor . Türkiye'nin her yıl ödediği bu faizler ile iki yüz bin insanımıza iş sağlanır. Faiz ülke ekonomimizi perişan etti. Bu beladan kurtulmaktan başka çare yok. Üretim ekonomisine geçilmeli, denk bütçe yapılmalı, bütçeye ek kaynak bulunmalıdır. Bunlar yapılarak ekonomimizi faiz belasından kurtarabiliriz. Dövizde yaşanan yükselmeyi değerlendirecek olursak, bir ülkenin parasının değeri o ülkenin ekonomisi ile doğrudan ilgilidir. Ülkenin ekonomisi güçlü olursa parası değerli olur. Ülkenin ekonomisi bozulursa parasının değeri de düşer. Dolardaki 1 kuruşluk bir yükseliş ekonomimiz 4.2 milyar TL yük getiriyor. Netice olarak 2017 yılının bütçesinin vatandaşın derdine derman olmayacağını, bütçenin borç ve faiz ödeme bütçesinden ibaret olduğunu vatandaşlarımızın takdirine sunmak isteriz" dedi.



Brüksel'de düzenlenen basın toplantısında Saadet Partisi Belçika Temsilciliği Başkan Yardımcısı Hasan Aslan, Gençlik Kolları Başkanı Adem Çalışkan, Dış ilişkiler sorumlusu Apdulbaki Koç da Türkiye'nin 2017 yılı bütçesinin incelenmesi gerektiğine dikkat çektiler. - Ksel