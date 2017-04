Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: 'Biz Yeni Bir Hamle Başlatıyoruz'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz yeni bir hamle başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye satında en çalışkan, en gayretli, bu milleti uyandırmaya çalışan parti Saadet Partisi olacak." dedi.



Karamollaoğlu, bir otelde düzenlenen Saadet Partisi İlçe Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, halk oylamasındaki çalışmalarından dolayı ilçe başkanlarını tebrik etti. Halk oylamasından sonra hükümete büyük görevler düştüğünü belirten Karamollaoğlu, başkanlık sisteminin halk oylamasından geçtiği halde henüz değişen bir şeyin olmadığını savundu.



Ülkenin en önemli probleminin, kamplaşma, kutuplaşma, birbirini kucaklayamamak olduğunu öne süren Karamollaoğlu, bunun öncelikli olarak çözülmesi gerektiğini söyledi.



Bir diğer problemin de terör sorunu olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminde millet, emniyet, ordu arasında sağduyulu insanların ortaya çıktığını, böylece kalkışmanın akamete uğradığını dile getirdi.



Karamollaoğlu, "Bu terörle kalkışmayla olan mücadelenin çok boyutlu ele alınması, haksızlıkların bir an önce giderilmesi ve terörle mücadelede terörden mağdur olan bölgelerin her yönüyle ekonomisi, eğitimiyle psikolojik durumuyla bütün olarak ele alınması gerekir. Oradaki halkın haleti ruhiyesini anlayamazsanız, oradakileri ya dost ya düşman gibi görmeye kalkarsanız, bu problemi 50 sene geçse bile çözemezsiniz." diye konuştu.



Darbe girişiminin ardından olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini ifade eden Karamollaoğlu, OHAL'in halk oylaması sırasında ve sonrasında sürdürülmesini de eleştirdi.



Karamollaoğlu, ülkenin bir başka probleminin de "yolsuzluk" olduğunu ileri sürerek, yolsuzlukla mücadele konusuyla hükümetin özel olarak ilgilenmesini, aksi halde sorunların çözülemeyeceğini belirtti.



Belediyelerde fazlasıyla israf yapıldığını savunan Karamollaoğlu, kendilerinin parti olarak iki seçimde en fazla 20 milyon liralık masraf yaparken, bu konuda iktidarın yaptığı masraflara dikkati çekti.



Türkiye ekonomisinin de son zamanlarda kötüye gittiğini ve borçların arttığını iddia eden Karamollaoğlu, "Bundan sonra bu hükümet Türkiye'nin problemlerini çözemez. Zaten milletimiz de uyandığı için eğer yetki verdiyse tam sınırda verdi. Normal şartlarda onlar çok daha yüksek bir 'evet' bekliyorlardı, tutmadı. Niye? Millet yavaş yavaş da olsa düşünmeye, yorum yapmaya, kıyaslamaya başladı. Bu bizim için en büyük ümit vesilesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Ekonomide işsizlik, cari açık ve dış ticaret açığı sorunlarının halen çözülemediğine işaret eden Temel Karamollaoğlu, bu problemler çözülmeden ekonominin düzelmeyeceğini öne sürdü.



"Biz güçlü bir ülke haline geleceğiz"



Hükümetin dış politikadaki tutumunu da eleştiren Karamollaoğlu, "Biz güçlü bir ülke haline geleceğiz. Ekonomik programımızın tamamını Türkiye'yi güçlendirecek yatırımlara tahsis ederek gerçekleştireceğiz. Bizi güçlendirecek, ihtiyacımız olan ne varsa tarımdan ilaca, gübreden silaha kadar her şeyi biz kendimiz imal edeceğiz. Oturduğunuz yerde batılıların size dikte ettirdiği projelerle Türkiye güçlenmez. Dış politikada etkili olmak için gücünüz olacak." dedi.



İslam Birliği



"Biz İslam birliğini yeniden tesis edeceğiz. İran'dan başlayacağız." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, bu konuda Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını söyledi. Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye burada başkalarına ağabeylik etmek için değil ama önderlik edebilir. Gayret gösterip herkesi bir araya getirebilir. Bunun ilk adımı D-8'ler olacaktır. Nüfusu 1 milyarın üzerinde olan bu 8 ülke yeniden bir araya getirilecek. Yeniden başlarken ilk adımı İran'la kurun. Şu anda bütün Batı, Türkiye ile İran'ı birbiriyle kapıştırmak istiyor. Onlar bunu istiyorsa biz bu oyunu bozacağız. Bu dostluğu pekiştireceğiz. Eğer böyle bir konuyu ihmal ederseniz Ortadoğu'nun, Türkiye'nin, İslam aleminin mahvına sebep olursunuz."



"Yeni bir hamle başlatıyoruz"



İlçe başkanlarına sorunların çözümü noktasında çalışmalarını sürdürmeleri önerisinde bulunan Karamollaoğlu, "Gelecek sizin, gelecek bizim, gelecek milli görüşün, gelecek Saadet Partisi'nin omuzlarında inşa edilecek. Alternatif olmadığı için söylüyorum ve şuna inanıyorum, bundan sonra yapılacak ilk seçimlerde Meclise girecek partilerin bir numaralısı Saadet Partisi olacak." şeklinde konuştu.



Halk oylamasında herkesin Saadet Partisi'nin etkisini gördüğünü kaydeden Karamollaoğlu, "Biz yeni bir hamle başlatıyoruz. İnşallah bundan sonra Türkiye satında en çalışkan, en gayretli, bu milleti uyandırmaya çalışan parti Saadet Partisi olacak." dedi.



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, ilçelerin bu konudaki sorumluluğunun önemine dikkati çekerek, canla başla çalışmaları, her türlü fedakarlığı göstermeleri tavsiyesinde bulundu.