Reyhanlı'daki Terör Saldırısı Davası

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği 2 bombalı saldırıyla ilgili 33 kişinin yargılanmasına devam edildi.



Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Muhammet Gümüş, bazı müdahiller ve tarafların avukatları katıldı.



Tutuklu sanıklar Fikret Nazik, Mehmet Genç, Nasır Eskiocak, Ergin Ördek, Yusuf Büyükkasım, Doğan Özdemir, Mehmet Kılıç, Ahmet Mansuroğlu ve Süleyman Evet ile bulundukları Adana F Tipi Cezaevi'nden, müşteki Mehmet Tetik ile başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Hatay T Tipi Cezaevinden sesli ve görüntülü sistemle bağlantı kuruldu.



Beyanı sorulan Tetik, Reyhanlı'daki patlamada yaralandığını söyledi, sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya katılma talebinde bulundu.



Müştekilerden Enes Malik Gümüş ve Şerife Gülçeker'in beyanlarının Reyhanlı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde alındığı ve davaya katılmayı istedikleri bildirilen duruşmada, hakkında yakalama emri bulunan sanıklar Aykan Hamurcu, Yusuf Nazik, Ercan Bayat, Temir Dükancı, Omar Alkhatıp, Mihraç Ural, Cengiz Sertel ve Mohammad Dipkorali'nin yakalanamadığı belirtildi.



Müşteki avukatlarından Tahsin Koç söz alarak, maktul ailelerinin tek isteğinin suçluların artık cezalandırılması olduğunu söyleyerek, "Çünkü yaraları halen dinmedi. Davanın yakalanamayan sanıklar bakımından ayrılarak, karara çıkarılması uygun olacaktır. Yalnız, saldırıya ilişkin iddianameyi hazırlayan eski savcı Osman Şişman hakkındaki belgelerin HSYK'dan istenmesi yönündeki ara karardan dönülmesin." diye konuştu.



Cumhuriyet Savcısı Alper Taşkıran, müdahillik taleplerinin kabulü, hakkında karar çıkarılan sanıkların yakalanmalarının beklenmesi ve tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını talep etti.



Sanık avukatları ise müvekkillerinin uzun zamandır tutuklu olduklarını ifade ederek tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, bu duruşmada dosyaya giren müdahillik taleplerini kabul etti.



Hakkında yakalama kararı bulunan sanıkların yakalanmalarının beklenmesine karar veren heyet, bu sanıkların yakalanması, savunmalarının alınması ya da haklarındaki kamu davasının ayrılması ihtimalini de dikkate alarak, soruşturmanın genişletilmesi yönünde talep olmaması halinde dosyanın esas hakkındaki görüşünü bildirmesi için savcıya gönderilmesini kararlaştırdı.



Tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.



Bu arada, heyet ara kararları değerlendirmek için müzakereye çekildiği sırasında ölenlerin bazı yakınları, sanık avukatlarına tepki gösterdi.



Davanın geçmişi



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki ayrı saldırıda 53 kişi hayatını kaybetmişti.



Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede ikisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında "devletin birliği ve bütünlüğünü bozmaya teşebbüsten" ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 52 kişinin ölümüne sebep olmaktan elli ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor. Bu istemin ardından, saldırıda ağır yaralanan bir kişi daha hastanede hayatını kaybetmiş, ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.



Sanıklara, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme", "öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde bulundurma", "mala zarar verme", "kasten yaralama", "suçluyu kayırma" ve "130 kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlamaları da yöneltiliyor.



İddianamede saldırının, terör örgütü THKP/C-Acilciler lideri Mihraç Ural tarafından organize edildiği kaydediliyor. Ural'ın, Suriye'deki iç savaş sonrasında rejimin desteğiyle muhaliflere karşı savaştığı, Suriye istihbarat yetkilileriyle irtibatlı olduğu ve onların talimatlarını yerine getirdiği aktarılan iddianamede, "sanıkların eylemi, Suriye istihbarat örgütü ve bu örgütle paralel silahlı faaliyet yürüten THKP/C-Acilciler terör örgütünün talimatıyla gerçekleştirdikleri" bildiriliyor.



Davanın görülmesine Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanmış, Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli mahkeme ve savcılıkların kaldırılmasının ardından dava Hatay Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, buradan da güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilmişti.