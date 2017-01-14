Rehine Krizi 13 Saattir Devam Ediyor

İzmir'in Buca ilçesinde evinin penceresinden rastgele pompalı tüfekle ateş eden ve ailesini rehin alan şahsı 13 saattir ikna çalışmaları sürüyor. Daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen M.C. isimli şahıs sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.



Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Akıncılar Mahallesi 548. Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.C isimli şahıs, önce pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtıktan sonra ailesini evde rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekipler sevk edildi. Ekipler, rastgele ateş eden şahıs için mahallenin giriş ve çıkışlarını trafiğe kapattı. Olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Binanın penceresinden rastgele ateş eden şahıs, aradan 13 saat geçmesine rağmen henüz ikna edilemedi. Bölgede bulunan vatandaşlarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevreden uzaklaştırıldı. M.C. isimli şahısın ikna çabaları sürüyor. Daha önce de aynı eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen M.C. isimli şahıs, sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu. - İZMİR