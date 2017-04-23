Referandum Sonucunu Protestolar Sürüyor

İstanbul Beşiktaş'ta kartal heykeli önünde bir araya gelen göstericiler geçtiğimiz hafta anayasa değişikliği için yapılan referandumda, Yüksek Seçim Kurulu'nun referanduma yapılan itirazları reddetmesi ve mühürsüz oyları geçerli kabul etmesini protesto etti